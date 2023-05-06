حبس شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، من خلال أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .

تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وبحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية" .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى بقصد تحقيق الأرباح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.