عشنا لحظات قلق.. حسن المستكاوي يحتفل بفوز الأهلي بالسوبر المصري

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.



وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه على تويتر "مبروك السوبر رقم 13 للأهلي.. الاستاد عاش لحظات قلق لإغماء محمود متولي.. والحمد لله على سلامته".

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول هدف الفوز للنادي الأهلي عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

ويستعد الأهلي بذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.