لجنة من بحوث الصحراء للنهوض بالإنتاج الزراعي بقري مركز الحسنة

إستقبل المحاسب سعد خليل بغدادي ،رئيس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، اللجنة المشكلة من مركز بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور مؤمن حامد القاضي والمكلفة بالمرور علي التجمعات التنموية بنطاق مركز ومدينة الحسنة ( تجمع الكيلو ٦١ _ تجمع الدفيدف _ تجمع النوافعه _ تجمع خشم الجاد ، وكذا تجمع ام فروث لأخذ عينات، للتأكد من طبيعة التربة بكل تجمع لتحديد المحاصيل المناسبة للزراعة.

حيث أصدر رئيس مدينة الحسنة، تعليماته للإدارات المختصة بالعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسهولة عملها داخل قري وتجمعات مركز ومدينة الحسنة دون أي معوقات ..حيث يستمر عمل اللجنة علي مدار ثلاثة أيام متواصلة .

حيث تعمل اللجنة ، على تقديم العديد من الخدمات الزراعية المتنوعه لتلبية احتياجات الساده المزارعين بقري المركز والمدينة ،وتهيئة المناخ المناسب لهم لتعظيم القدرات ، واستغلال كافة الموارد المتاحه في المنطقة، بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بالقري والتجمعات بمركز الحسنة.

عينات من ٥ مواقع:

وقد قامت اللجنة بمباشرة عملها ، باخذ عينات من خمس مواقع بتجمع خشم الجاد وسوف يتم إستكمال عمل اللجنه غدا بالتجمع وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة .

وضمت اللجنة في عضويتها كل من: المهندس محمود جبر جبر غريب ، والمهندس محمد صبري عبد الرحمن ، المهندس محسن جمال راشد.

وقد رافق اللجنة وليد امين مساعد رئيس المدينة للتجمعات التنموية ، يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من رئيس المركز والمدينة لتحقيق أقصي عائد ممكن من الإنتاج الزراعي وتوسيع الرقعه الخضراء بمركز ومدينة الحسنة.