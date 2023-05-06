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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتجي يكشف أسباب غياب الخطيب عن السوبر.. ويؤكد: كنت أتمنى مواجهة الزمالك

صدى البلد

تحدث خالد مرتجي امين صندوق النادي الأهلي عن التتويج بكأس السوبر.


وقال مرتجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأهلي نادي القرن في إفريقيا وجماهيره تستحق الفرحة, مبروك للأهلي وشعب مصر".

وتابع "مبروك لمحبوب الخطيب السوبر، الأهلي بيشتغل باحترافية وكنت واثق من الفوز، نملك مدير فني على أعلى مستوى والتغييرات فرقت مع الأهلي خلال اللقاء".


وتابع "الأهلي وصل ان مفيش أساسي ولاعب قاعد على الدكة، كهربا لاعب مهم ودائما له بصمة وربنا بيكرمه لأنه ضحى كتير وشاف حاجات كتير تحس انه لاعب نقي وبيحب النادي الأهلي وروح الفانلة الحمراء جواه".


وواصل مرتجي "كنت أتمنى مواجهة الزمالك، لما تكسب بطولة على حساب الزمالك لها طعم تاني" .


وأضاف "الترجي فريق كبير وكان متوقع ييجي عليه قرار بدون جمهور لأنه اخد قرار قبل كدا مباراتين بدون جمهور مع ايقاف التنفيذ علشان كدا كان متوقع معاقبتهم".


واختتم تصريحاته "الخطيب خاف يسافر لإنه لسه كان عنده وعكة صحية لكن هو الغائب الحاضر معانا طول الوقت".

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