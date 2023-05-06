قطار لا يعرف التوقف .. صباح البلد يهنئ الأهلي بعد فوزه ببطولة السوبر المصري

هنأ برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، النادي الأهلي لحصوله على بطولة السوبر المصري، بعد فوزه على بيراميدز بالأمس.

وقالت الإعلامية فرح سعيد،:" قطار بطولات النادي الأهلي لا يعرف التوقف أو الانتظار.. حيث أضاف النادي الأهلي بالأمس بطولة جديدة لدولاب بطولاته".

واسترسلت:" ألف مبروك للنادي الأهلي ونتقدم لهم بكل التهنئة وهاردلك لنادي بيراميدز".



وأضافت "الإعلامية لميس سلامة"، أن جماهير النادي الأهلي تعيش حالة من السعادة والفرح، وذلك بعد تحقيق بطولة السوبر، متابعة:" النادي الاهلي يعيش أحلى فتراته".



وأكملت:" النادي الأهلي سيغلق ملف السوبر وسيبدأ الاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومواجهته القادمة أمام الترجي التونسي".