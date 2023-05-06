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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطار لا يعرف التوقف .. صباح البلد يهنئ الأهلي بعد فوزه ببطولة السوبر المصري

النادي الأهلي
النادي الأهلي

هنأ برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، النادي الأهلي لحصوله على بطولة السوبر المصري، بعد فوزه على بيراميدز بالأمس.
وقالت الإعلامية فرح سعيد،:" قطار بطولات النادي الأهلي لا يعرف التوقف أو الانتظار.. حيث أضاف النادي الأهلي بالأمس بطولة جديدة لدولاب بطولاته".

واسترسلت:" ألف مبروك للنادي الأهلي ونتقدم لهم بكل التهنئة وهاردلك لنادي بيراميدز".


وأضافت "الإعلامية لميس سلامة"، أن جماهير النادي الأهلي تعيش حالة من السعادة والفرح، وذلك بعد تحقيق بطولة السوبر، متابعة:" النادي الاهلي يعيش أحلى فتراته".


وأكملت:" النادي الأهلي سيغلق ملف السوبر وسيبدأ الاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومواجهته القادمة أمام الترجي التونسي".

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