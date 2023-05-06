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أصل الحكاية

لفت الأنظار إليه بالمدرجات.. من هو المشجع الأهلاوي صاحب لقطة السوبر؟

القارئ أحمد إبراهيم
القارئ أحمد إبراهيم حسن

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد أن حسم المباراة النهائية أمام بيراميدز بهدف نظيف.

جاء ذلك في نهائي كأس السوبر الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، مساء أمس، الجمعة.

مباراة الأهلي وبيراميدز

لجأت المباراة إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وهو ما حصل لأول مرة في تاريخ كأس السوبر المصري في أبوظبي.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 96 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء نفذها الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بعد تدخل عنيف من محمد حمدي ضد محمود عبد المنعم "كهربا" داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة تألق حراس المرمى من الجانبين، حيث تصدى محمد الشناوي لعدة فرص خطيرة لبيراميدز، وأنقذ أحمد الشناوي مرمى فريقه من هجمات متتالية للاعبي الأهلي.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده من الألقاب هذا الموسم إلى ثلاثة، بعد كأس مصر والسوبر الإفريقي، ولا يزال يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويلعب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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مشجع أهلاوي يجذب الأنظار

جماهير الأهلي توافدت على ستاد محمد بن زايد قبل ساعات من انطلاق المباراة، وهتفت للاعبي الفريق وشجعتهم بحماس.

جماهير بيراميدز كانت أقل عددًا من جماهير الأهلي، لكنها أظهرت دعمًا كبيرًا لفريقها وأبدت ثقة في تحقيق اللقب.

رصدت عدسات الكاميرات الموجودة بملعب المباراة، العديد من المشاهد الخاصة بالجمهور في المدرجات من شباب وبنات وأطفال وكبار سن، إلا أن مشجعا واحدا جذب الأنظار إليه خلال المباراة.

المشجع الأهلاوي كان كفيفا ويستمع للمباراة من المدرجات عبر راديو صغير يحمله في يده ويضعه أسفل أذنيه مباشرة حتى يتمكن من الاستماع بوضوح إلى المباراة في ظل الصخب الجماهيري الموجود حوله.

من هو المشجع الأهلاوي بالسوبر؟

ظهر على وجه المشجع الأهلاوي، التأثر والانسجام مع المباراة، حيث تبين فيما بعد أن المشجع هو الشيخ القارئ أحمد إبراهيم حسن في العقد الرابع من عمره، وعاشق للأهلي منذ الصغر، حيث يحرص دائما على تشجيعه في مختلف المباريات.

وبالبحث عن الصورة، تبين أن القارئ الشيخ لديه صفحة على “فيسبوك”، ينشر عليها فيديوهات خاصة بتلاوته للقرآن وإمامته للمصلين بالمسجد، خاصة خلال شهر رمضان.

يذكر أن المباراة شهدت حضورًا رسميًا من قبل مسئولين من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى سفير مصر في الإمارات.

ووصل عدد التذاكر المخصصة لمباراة السوبر المصري إلى 30 ألف تذكرة، تم تقسيمها مناصفة بين جماهير الأهلي والزمالك بواقع 15 ألف تذكرة لجماهير كل فريق، قبل انسحاب الأخير وتخصيص باقي التذاكر لجماهير الأهلي وبيراميدز.

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