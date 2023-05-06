عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع «المونوريل شرق النيل» ينقل أكثر من مليون و200 ألف راكب

وزارة النقل
وزارة النقل

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي ام سي” الفضائية تقريرا يرصد سرعة التطوير والانتهاء من مشروع المونوريل الذي يعتبر ضمن أهم مشاريع النقل الحديثة والصديقة للبيئة بالقاهرة. 

وأوضح التقرير أن مشروع المونوريل له خطان؛ الخط الأول بغرب النيل، والذي يضم مجموعة كبيرة من المحطات تبدأ من أكتوبر الجديدة وينتهي بمحطة جامعة الدول، والخط الثاني يبدأ من محطة الاستاد في مدينة نصر وينتهي في محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر أن طول المسار الخاص به حوالي 58 كيلو مترا، ويستغرق في قطع المسافة حوالي 45 دقيقة، بالإضافة إلى أنه ينقل اكثر من مليون و200 ألف راكب يوميا، بالإضافة إلى أن يقام بأيدٍ مصرية.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمشروع ومدير بـ مشروع مونوريل شرق النيل بمدينة نصر، أن وزارة النقل ساعدت على تراكم الخبرات لدى العمالة المصرية، ما ساعد على تنفيذ مشروع المونوريل بأيدٍ مصرية، مشيرا  إلى أن المونوريل يساعد في توفير الطاقة الكهربائية واستهلاك الوقود والقضاء على التكدس المروري.

وأكد أن المشروع مصمم بأحدث النظم العالمية التي تضمن “زيرو أخطاء” في التصميم والتنفيذ، لافتا إلى أن المونوريل يعتبر وسيلة النقل الجماعي التي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستهدفا نقل ما يزيد على مليون راكب يوميا. 

وتابع: “نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت 80%، لأننا نعمل 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى أن المواطنين موفر لهم مصاعد كهربائية وسلالم عادية ومصاعد لذوي الهمم، وذلك لراحة المواطنين”.

أكتوبر الجديدة استهلاك الوقود التكدس المروري الإدارية الجديدة 24 ساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

احذفها بسرعة من موبايلك .. هذه التطبيقات تسرق أموالك وبياناتك

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

ترشيحاتنا

هل صيام ستة أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله؟.. الإفتاء: بشرط

حفظ الله الملك .. تغيير نص مبايعة تشارلز الثالث لهذا السبب

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السوداني ببني سويف.. صور

بث مباشر .. مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

موعد مباراة الهلال السعودي أمام أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

رئيس جامعة حلوان : الفساد يستهلك المجتمع والاقتصاد ويصنع الأزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ