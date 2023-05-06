مشروع «المونوريل شرق النيل» ينقل أكثر من مليون و200 ألف راكب

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي ام سي” الفضائية تقريرا يرصد سرعة التطوير والانتهاء من مشروع المونوريل الذي يعتبر ضمن أهم مشاريع النقل الحديثة والصديقة للبيئة بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن مشروع المونوريل له خطان؛ الخط الأول بغرب النيل، والذي يضم مجموعة كبيرة من المحطات تبدأ من أكتوبر الجديدة وينتهي بمحطة جامعة الدول، والخط الثاني يبدأ من محطة الاستاد في مدينة نصر وينتهي في محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر أن طول المسار الخاص به حوالي 58 كيلو مترا، ويستغرق في قطع المسافة حوالي 45 دقيقة، بالإضافة إلى أنه ينقل اكثر من مليون و200 ألف راكب يوميا، بالإضافة إلى أن يقام بأيدٍ مصرية.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمشروع ومدير بـ مشروع مونوريل شرق النيل بمدينة نصر، أن وزارة النقل ساعدت على تراكم الخبرات لدى العمالة المصرية، ما ساعد على تنفيذ مشروع المونوريل بأيدٍ مصرية، مشيرا إلى أن المونوريل يساعد في توفير الطاقة الكهربائية واستهلاك الوقود والقضاء على التكدس المروري.

وأكد أن المشروع مصمم بأحدث النظم العالمية التي تضمن “زيرو أخطاء” في التصميم والتنفيذ، لافتا إلى أن المونوريل يعتبر وسيلة النقل الجماعي التي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستهدفا نقل ما يزيد على مليون راكب يوميا.

وتابع: “نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت 80%، لأننا نعمل 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى أن المواطنين موفر لهم مصاعد كهربائية وسلالم عادية ومصاعد لذوي الهمم، وذلك لراحة المواطنين”.