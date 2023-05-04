علماء يرون من خلال عيني فأر فيلما بالأبيض والأسود

عرضت قناة “العربية" الإخبارية، تقريرا علقت فيه" مكانزي ماثيس عالمة أعصاب"؛ على إنجاز يستهدف إعادة الرؤية لأشخاص فافدون للبصر.

واعتبرته هو الأول على حد علمها وبهذا المستوى من الدقة بالتأكيد لذلك كانت هناك محاولات ومحاولات جيدة جدا لنكون قادرين على إعادة بناء ما شاهده الانسان أو الحيوان و عملنا الجديد يصف خوارزمية جديدة للتعلم الآلي تسمى " سيبرا" وهو القدرة على الكشف عن مكان الهيكل المخفي في بياناتك؛ مضيفة أنها كعالمة أعصاب مهتمه حقا بفهم هذه الهياكل المعقدة مثل الدماغ والذي يعتبر أحد أكثر الهياكل تعقيدا لدينا في العالم ومن اجل ذلك نريد ان نفكك ونفهم ما الذي يؤدي في الواقع الى السلوك وهذا ما تفعله خوارزمية العلماء و يهدفون عبر هذا الانجاز لإعادة الرؤية لفاقدي البصر ومساعدة المصابين بالشلل على استعادة حركة أطرافهم.

وتابع التقرير أن ذلك يتم عن طريق تحليل ما يشاهده الفأر نفذه علماء من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجي عبر تطوير خوارزمية جديده للتعلم الآلي قادرة على الكشف على البنية المخفية داخل البيانات المسجلة في الدماغ للفأر والتنبؤ بالمعلومات المعقدة مثل ما تراه الفئران.