سوبر الكرة في مصر.. تعليق خالد مرتجي بعد تتويج الأهلي بالكأس

احتفل خالد مرتجي، امين صندوق النادي الأهلي، بالتتويج ببطولة كأس السوبر.

وكتب عبر انستجرام: “يا صباح الخير يا صباح النصر احنا سوبر الكورة في مصر”.

وقال مرتجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأهلي نادي القرن في إفريقيا وجماهيره تستحق الفرحة، مبروك للأهلي وشعب مصر".

وتابع "مبروك لمحبوب الخطيب السوبر، الأهلي بيشتغل باحترافية وكنت واثق من الفوز، نملك مدير فني على أعلى مستوى والتغييرات فرقت مع الأهلي خلال اللقاء".

وتابع "الأهلي وصل ان مفيش أساسي ولاعب قاعد على الدكة، كهربا لاعب مهم ودائما له بصمة وربنا بيكرمه لأنه ضحى كتير وشاف حاجات كتير تحس انه لاعب نقي وبيحب النادي الأهلي وروح الفانلة الحمراء جواه".