الاتحاد المصري للغوص يزف بشرى سارة عن موسم الصيف بالإسكندرية| شاهد

أوضح كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص، أبرز استعدادات شواطئ الإسكندرية لمنع حالات الغرق، قائلًا إنه تقرر إعادة فتح شاطئ النخيل، وتم وضع خطة عمل لتأمين الزائرين.



وقال "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن الشاطئ طوله 2 كيلو، وبه 7 حواجز للأمواج، وتمت زيادة عدد المنقذين على الشاطئ، وتم تزويدهم بأدوات إنقاذ حديثة، مع إلزام مؤجر الشاطئ بتوفير أدوات الأمان والمنقذين.



وأكد أن فترة الصيف ستمر بأمان وكل الزائرين سيكونون سعداء، وسيتحول شاطئ الموت إلى شاطئ السعادة لكل المصريين، لافتًا إلى أن سبب معظم حالات الغرق على شواطئ مصر هو عدم التزام مرتادي الشواطئ بمواعيد نزول البحر، منوها إلى أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار دخول الشواطئ.

