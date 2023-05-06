عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياح ترابية وعودة المطر| الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع سقوط أمطار اليوم وغدًا، والتي بدأت بالفعل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم على بعض المناطق من كفر الشيخ والإسكندرية، موضحة أن اليوم متوقع أن تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة في أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.
 

طقس اليوم
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين الـ 27 والـ 28 درجة مئوية؛ وبالتالي تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرة ومحافظات الوجه البحري شمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى وجود نشاط نسبي في حركة الرياح.

الأرصاد امطار درجات الحرارة طقس اليوم الأرصاد الجوية العظمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

عاجل.. تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

ذكي وبيلعب بدماغه .. عماد متعب يشيد بـ نجم الأهلي

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

ترشيحاتنا

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

نسخ PDF| قرارعاجل لإنقاذ الطلاب بعد تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

شعبة الذهب: البعض استغل شراء المصريين 16 طن من المعدن الأصفر لرفع الأسعار

لماذا أوصى النبي بصلاة 4 ركعات في آخر ساعة قبل الظهر؟..5 أسباب

سيدة أوكرانيا الأولى تظهر في حفل تنصيب ملك بريطانيا

غداً.. الوزراء يطلق فعاليات سلسلة لقاءات المعرفة لسياسات التحول نحو الحكومات الذكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

تفاصيل عقوبة الترجي| خطة الأهلي لخطف نصف النهائي وأول تحرك من النادي التونسي

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ