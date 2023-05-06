رياح ترابية وعودة المطر| الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع سقوط أمطار اليوم وغدًا، والتي بدأت بالفعل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم على بعض المناطق من كفر الشيخ والإسكندرية، موضحة أن اليوم متوقع أن تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة في أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.



طقس اليوم



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين الـ 27 والـ 28 درجة مئوية؛ وبالتالي تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرة ومحافظات الوجه البحري شمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى وجود نشاط نسبي في حركة الرياح.