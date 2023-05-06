النائبة أمل رمزى تتلقى عزاء زوجها بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

وأمين عام مجلس الشيوخ على رأس الحاضرين..

تلقت الدكتورة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، عزاء زوجها الراحل الدكتور محمد يوسف، استشاري طب وجراحة العيون، والذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من أعضاء البرلمان والشيوخ من بيت الأمة (حزب الوفد).

وجاء على رأس الحاضرين المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، مندوبا عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، أمين عام حزب “حماة وطن” وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، واللواء محمد جاد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وعدد كبير من أعضاء اللجنة، ومنهم النواب عياد راغب وسليمان الزملوط وسعدي حتة وعبد العزيز النحاس وأبو النجا المحرزي والنائب طارق التهامي والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب عصام هلال، أمين عام حزب “مستقبل وطن”.

كما شارك في تقديم واجب العزاء كل من الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، وفؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب السابق، وعدد كبير من أعضاء الهيئة العليا بالحزب، ومنهم طارق سباق وعباس حزين وكاظم فاضل وفيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد السابق، والدكتور مصطفى رسلان، نائب أمين الصندوق، والمهندس طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للحديد والصلب، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والنائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والنائب أبو النجا المحرزي، والنائب هادي مرجان، وأنور بهادر، مساعد رئيس حزب الوفد، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، وشريف عارف، رئيس معهد الدراسات، والمهندس حمدي قوطة، نائب رئيس جريدة “الوفد” السابق وعضو الهيئة العليا السابق، وباسم رجب، نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب.

كما شارك في تقديم واجب العزاء نائبات مجلس الشيوخ، ومنهن الدكتورة حنان أبو العزم، رئيس لجنة الصناعة، والدكتورة يسرا أباظة، والنائبة ريهام عفيفى، والدكتورة سهير عبد السلام، والدكتورة سلوى حداد، والنائبة نادية مبروك، والدكتورة هالة كمال، والدكتورة كاميليا صبحي، والنائبة نهى الشريف، والنائبة حنان سليمان، والنائبة خضرة سالم، والنائبة منى، والنائبة إيريني سعيد، بالإضافة إلى أحمد خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة “فيبر” للتنمية والاستشارات، والإعلامية هند عادل، المخرجة بالتليفزيون المصري، ولفيف من قيادات وأعضاء الهيئة العليا بحزب الوفد.