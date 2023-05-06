الوداد المغربي يكشف عن بديل جاريدو قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

كشف الوداد المغربي، عن مديره الفني الجديد، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الإسباني خوان كارلوس جاريدو، قد ودع الفريق أمس، برسالة مؤثرة، وأعلن رحيله عن تدريب الوداد، رغم صعوده بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتولى البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني السابق لنادي أبها السعودي، تدريب الفريق المغربي لقيادته خلال المباريات المقبلة بشكل رسمي.

وتواجد المدرب البلجيكي في التدريبات رفقة رئيس النادي، مبديًا سعادته بتدريب فريق الوداد المغربي.

يُذكر أن المدرب البلجيكي عاطل عن العمل منذ إقالته العام الماضي من فريق أبها السعودي.