بيان عاجل من حميدتي بشأن البيان السعودي الأمريكي لبدء المحادثات السودانية

رحب قائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، بـ البيان السعودي الأمريكي المشترك بشأن بدء المحادثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة، وفقا لموقع العربية.

وقال حميدتي في بيان له: "متمسكون بموقفنا الثابت بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية بـ السودان"، مشيدا بالجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف إطلاق نار للأغراض الإنسانية

وأضاف حميدتي: "نشيد بالجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار الذي يسهل فتح الممرات الإنسانية".

كما شكر حميدتي المملكة العربية السعودية على استضافة المباحثات السودانية، مشيرا إلى أنه يأمل أن تحقق أهدافها.

وعلى جانب آخر، أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أنه تم قتل 13 شخصا من الكوادر الطبية منذ بدء القتال بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع في جميع أنحاء السودان، وفقا لموقع العربية.

وقالت نقابة الأطباء، إن عددا من المرضى ماتوا بسبب انقطاع الأدوية، لافته إلى أن هناك 12 ألف مريض أيضا معرضون للموت بسبب نقص الأدوية والمعدات.