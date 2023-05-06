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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. بيان عاجل من نقابة الأطباء بشأن الأوضاع الصحية في البلاد

السودان - أرشيفية
السودان - أرشيفية

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أنه تم قتل 13 شخصا من الكوادر الطبية منذ بدء القتال بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع في جميع أنحاء السودان، وفقا لموقع العربية.

وقالت نقابة الأطباء، إن عددا من المرضى ماتوا بسبب انقطاع الأدوية، لافته إلى أن هناك 12 ألف مريض أيضا معرضون للموت بسبب نقص الأدوية والمعدات.

وعلى جانب آخر، كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين في السودان تقدر قيمتها بما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال الشهر الماضي.

وقال إيدي رو، مدير البرنامج في السودان في تصريحات لوكالة "رويترز" من بورتسودان عبر اتصال مرئي، إن النهب في البلاد متفشٍ، وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.

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