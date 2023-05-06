مع بداية مراسم تتويج تشارلز .. بريطانيا تعتقل 6 نشطاء مناهضين للملكية

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، القبض على مجموعة من النشطاء من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقالت حركة جمهورية التي تجمعت في ميدان "ترافالجار" في لندن، إن الشرطة أوقفت 6 من نشطاء الحركة وصادرت مئات اللافتات، ولا نعلم سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم.

ويخطط حوالي 2000 متظاهر للتجمع في طريق الموكب المهيب للملك تشارلز الثالث في ميدان ترافالجار، لصحيفة ديلي ميل، وتتوقع السلطات أن ينظم ناشطون بيئيون مظاهرات أيضا.

ومن جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن توقيف ناشطين مناهضين للملكية قبل مراسم التتويج في بريطانيا "مقلقة جداً"، وفقا لموقع أندبندنت عربية.