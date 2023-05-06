حفل تتويج الملك تشارلز الثالث يكلف بريطانيا مبلغا باهظا

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن حفل تنصيب الملك تشارلز الذي يكلف بريطاني مبلغا باهظا، وسط استعدادات ضخمة تشهدها العاصمة لندن، مع حفل تتويج الملك تشارلز الثالث برزت تساؤلات مفادها " كم سيكلف هذا الحفل" وخصوصا أن بريطانيا تعاني من وضع اقتصادي صعب.

ووفقا لما نشرته شبكة " cnbc"الاميريكية، كشفت أن التتويج سيكلف بريطانيا أكثر من 145 مليون دولار أي نحو 3 أضعاف تكلفة تتويج والدته.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن مراسم تتويج إليزابيث الثانية كانت الأعلى لعائلة مالكة في التاريخ، حيث بلغت ما يعادل قيمة 70 مليون دولار.



وقبل أيام، أعلن قصر بكنجهام أن الحفل التاريخي، وهو ما يساهم في انتعاش اقتصاد البلاد، مع توقعات بتدفق 1,25 مليار دولار للاقتصاد البريطاني، ووفقا لوسائل أعلام بريطانية، فقد يتم تمويل المناسبة من قبل الحكومة البريطانية مع مساهمة قصر بكنجهام أيضا بحصة غير معلنة.