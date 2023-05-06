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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث يكلف بريطانيا مبلغا باهظا

حفل تتويج الملك تشارلز
حفل تتويج الملك تشارلز

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن حفل تنصيب الملك تشارلز الذي يكلف بريطاني مبلغا باهظا،  وسط استعدادات ضخمة تشهدها العاصمة لندن، مع حفل تتويج الملك تشارلز الثالث برزت تساؤلات  مفادها " كم سيكلف هذا الحفل" وخصوصا أن بريطانيا تعاني من وضع اقتصادي صعب.

 ووفقا لما نشرته شبكة " cnbc"الاميريكية، كشفت أن التتويج سيكلف بريطانيا أكثر من 145 مليون دولار أي نحو 3 أضعاف تكلفة تتويج والدته.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن مراسم تتويج إليزابيث الثانية كانت الأعلى لعائلة مالكة في التاريخ، حيث بلغت ما يعادل قيمة 70 مليون دولار.


وقبل أيام،  أعلن قصر بكنجهام  أن الحفل التاريخي، وهو ما يساهم في انتعاش اقتصاد البلاد، مع توقعات بتدفق 1,25 مليار دولار للاقتصاد البريطاني، ووفقا لوسائل أعلام بريطانية، فقد يتم تمويل المناسبة من قبل الحكومة البريطانية مع مساهمة قصر بكنجهام أيضا بحصة غير معلنة.

 

 

 

 

لندن مبلغا باهظا الملك تشارلز الثالث حفل تتويج قصر بكنفهام 145 مليون دولار

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