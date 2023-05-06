منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

شارك الإعلامي خالد الغندور، تساؤلا له مع الجمهور حول لقطة بمباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز.

وكتب عبر فيسبوك: "منتظر رأيكم التحكيمي لماذا تم اعطاء اشرف بن شرقي طرد علي هذه اللعبة و اعطي الحكم انذار لمحمد شريف على هذه اللعبة مع العلم أن اللعبتين ليس فيهم تعمد نهائيا بسبب عدم رؤيتهم للاعب القادم من خلفهم".

الأهلي بطلا للسوبر المصري

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.