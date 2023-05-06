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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: عروض جوية وتأمين ضخم بالتزامن مع تتويج الملك تشارلز

تتويج الملك تشارلز
تتويج الملك تشارلز بتاج القديس إدوارد

تتجه أنظار العالم للعاصمة البريطانية لندن، لمتابعة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، والتي يحضرها العديد من قادة العالم والدبلوماسيين ومندوبي الدول. 

وقال محسن حسني، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من لندن، إن عناصر الخيّالة قامت بأداء عروض مُختلفة خلال مسار الموكب المُقِل للملك تشارلز وقرينته إلى كنيسة ويستمنيسر، حيث سيتم الجانب الأبرز من التتويج، كما ستشهد سماء لندن عروضًا جوية، ضمن مراسم التتويج.

وأضاف أنه تم وضع العديد من شاشات العرض الكبرى في العاصمة البريطانية، من أجل نقل مراسم التتويج بشكل مباشر؛ ولتفادي حدوث تكدس لدى الجماهير الراغبة في مشاهدة هذه المراسم.

وأشار إلى أن هناك تأمينًا كبيرًا بمحيط الشوارع المؤدية إلى القصر وأماكن إقامة وفود الدول القادمة لحضور مراسم التتويج.

وتضمنت المراسم موكبًا كبيرًا بعربة "اليوبيل الماسي" تجرها 6 خيول، محفوفة بصفين من الجماهير، إذ سار حتى ميدان " ترافالجار"، وعبر "وايت خول" وحي الوزارات، قبل الوصول للكنيسة، ويُتوّج تشارلز وقرينته بوضع رئيس أساقفة كانتربري تاج القديس إدوارد على رأس الملك الجديد، ثم يُغادر تشارلز الكنيسة مُرتديًا رداء جدّه جورج السادس.

 

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