شاهد| جنود بريطانيون يتعرضون للإغماء أثناء مشاركتهم في موكب تتويج الملك تشارلز

تعرض عدد من الجنود البريطانيين، لحالات إغماء بمن فيهم ضابط في البحرية الملكية وحامل علم أثناء انتظارهم للمشاركة في موكب عودة الملك تشارلز والعائلة المالكة إلى قصر باكنجهام لحضور ختام مراسم التتويج وسط آلاف الحضور من الجماهير.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأ موكب تتويج العودة بالتشكل أثناء خدمة الجنود، وبعد فترة من الانتظار احتاج عدد منهم إلى المساعدة بعد شعورهم بالتعب والإغماء.

وشوهد أحد أفراد البحرية الملكية يقدم المساعدة لحامل العلم الذي سقط وأغمى عليه خلال مراسم الموكب.

كما تم وضع ضابط من البحرية الملكية على نقالة وتلقى المساعدة الطبية من قبل جنود آخرين.

ووفقًا لـ"ديلي ميل"، يشارك أكثر من 4000 جندي احتفالي في الموكب، ويرافقون الملك والملكة إلى قصر باكنجهام.

وتُوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا.

كما جرى تتويج الملكة كاميلا، وارتدت قرينة تشارلز تاجًا مستخدمًا، حيث قال قصر باكنجهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج.



