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برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم الأحد الموافق 7 من شهر مايو الجارى.

وشهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، إحالة طلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وخلال الجلسة كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع القومي لتأهيل الترع مستمر، باعتباره جزءا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عنه.

وأشار إلى أن الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، و وجود أى عوائق أو إنسداد بالمجرى المائي أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الري.

وأوضح أن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه، موضحا أن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على التبطين.

وأكد هاني سويلم، أن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الارنكة "تشكيل الجسور ودمكها"، أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة الجلسة العامة

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