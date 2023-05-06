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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. أول قرار رسمي من الترجي للرد على عقوبات الكاف

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

علق رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية  بنادي الترجي التونسي، على عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد ناديه.

 

كان كاف قد أعلن أمس الجمعة، معاقبة الترجي  بحرمانه من جماهيره لمدة 4 مباريات قادمة علي ملعبه مع إيقاف تنفيذ مباراتين خلال 12 شهرا، وعقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار، بسبب الشغب الجماهيري في لقاء شبيبة القبائل.


وقال التويتي  أبرزتها صحيفة "تونس الرقمية"، أن الترجي سيستأنف على قرارات لجنة الانضباط بالكاف وسيطلب استعجال  النظر في محاولة لخوض مباراته ضد الأهلي بحضور جماهيري.
وأضاف التويتي، أن أعضاء اللجنة القانونية بنادي الترجي مصدومون من قساوة عقوبات الكاف ضد الفريق.

 

موعد مباراتي الأهلي والترجي:

 

ويخوض الأهلي مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي يوم 12 مايو الجاري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس، بينما يقام لقاء العودة يوم 19 مايو على استاد القاهرة الدولي

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