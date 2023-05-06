3 نصائح سحرية لتقليل التوتر والقلق ليلة الامتحان.. تعرف عليها

قدمت ياسمين المهدي، الخبير التربوي، نصائح مهمة لتقليل التوتر والقلق ليلة الامتحان، قائلة إن الامتحان عملية طبيعية خلال السنة الدراسية لتحسين الأداء الدراسي، متابعة أن جزء كبير من القلق والتوتر حول الامتحانات تنتقل للطلاب عن طريق الأهل.



وأضافت “المهدي” خلال حوارها ببرنامج “ست الستات” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم دينا رامز، اليوم السبت، أن طريقة التحدث إلى الأبناء هي التي تحدد هل هو موقف خوف ورعب أم موقف أمان وراحة بالنسبة لهم، مؤكدة أهمية التحدث إلى الأبناء بهدوء أثناء إعطائهم التعليمات اللازمة لاجتياز الامتحان.



وتابعت أن ليلة الامتحان يتم فيها “لم المنهج” والمراجعة فقط، مع وضع حيز للراحة والتمشية لتقليل مستويات التوتر، مؤكدة أهمية معرفة الأم للنمط الدراسي الذي يستجيب به الطالب سواء بصري أو سمعي أو غيرها من الأنماط الأخرى.

