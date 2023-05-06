لعبة Hogwarts Legacy تحقق مبيعات هائلة تخطت مليار دولار مع 15 مليون نسخة

حققت لعبة Hogwarts Legacy مبيعات هائلة وصلت لـ 15 مليون نسخة على عدد كبير من منصات الألعاب، مع قيمة بلغت أكثر من مليار دولار، كما أن مبيعات اللعبة مرشحة للزيادة بشكل كبير خاصة مع توفر اللعبة وإتاحتها على منصات الجيل السابق.

وبحسب موقع IGN فإن ديفيد زاسلاف ، الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros. Discovery ، تحدث عن لعبة Hogwarts Legacy وأرباحها الكبيرة والتي حققت أكثر من مليار دولار من مبيعات التجزئة وأكثر من 15 مليون وحدة بيعت في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تتوفر لعبة Hogwarts Legacy على منصات PlayStation 4 و Xbox One لجميع المستخدمين خلال الساعات المقبلة. ووضعت الأرباح الكبيرة اللعبة في وضع مستقر مقارنة بأرباح الألعاب المنافسة مثل LEGO و DC و Mortal Kombat و Game of Thrones.

ومن المتوقع أن تستمر المبيعات في النمو حيث سيتم إصدار اللعبة على منصة Switch في شهر يوليو المقبل، كما أشار الرئيس التنفيذي للبث العالمي والألعاب في شركة WB Discovery ، خلال مكالمة الأرباح إلى أن إصدار Switch كان مهمًا للمبيعات.

وكانت لعبة Hogwarts Legacy اللعبة الأكثر مبيعًا في فبراير الماضي، ولا تزال الأكثر مبيعًا حتى الآن، وستدخل اللعبة منافسة كبيرة مع Zelda: Tears of the Kingdom ، ولكن مع إصدارات الجيل الحالي وإصدارات Switch ، يبدو من المحتمل أن Hogwarts Legacy ستنتهي في نهاية المطاف باعتبارها أكبر لعبة لهذا العام.