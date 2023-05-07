حشيش وخرطوش.. حبس تاجر مخدرات بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار بقصد الاتجار وترويجها على عملائه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – سيارة - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.