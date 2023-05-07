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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التسلق.. حبس لصوص بمساكن الشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد 2 شاشة تليفزيون و2 إسطوانة غاز من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بإسلوب "التسلق".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة عدد 2 شاشة تليفزيون و2 إسطوانة غاز من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بإسلوب "التسلق" وأضافوا بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبيعهم متحصلات السرقة لدى عميليهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

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