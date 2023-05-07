بأسلوب التسلق.. حبس لصوص بمساكن الشروق

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد 2 شاشة تليفزيون و2 إسطوانة غاز من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بإسلوب "التسلق".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة عدد 2 شاشة تليفزيون و2 إسطوانة غاز من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بإسلوب "التسلق" وأضافوا بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبيعهم متحصلات السرقة لدى عميليهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.