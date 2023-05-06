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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال توريد القمح بالشون والصوامع بالدقهلية

توريد القمح
توريد القمح

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن متابعة اعمال توريد القمح مستمرة  وأن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى21 أغسطس القادم على النحو التالي( 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و 1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط)  وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط... 


ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان المواقع التخزينيه التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظه بسعه تخزينيه 272 الف طن شملت  عدد( 3) صوامع تابعه للشركه المصريه القابضة للصوامع والتخزين و(2)صومعه لشركة المطاحن و23) شونه للبنك الزراعي المصري و(9) شونه لشركة مطاحن شرق الدلتا، واضاف وكيل وزارة التموين انه تم حتي الآن ومنذ بدا اعمال التوريد في 24 ابريل الماضي استلام 130الف طن قمح بالشون والصوامع بمراكز ومدن المحافظة،مشيرا ان كل موقع به لجنه مكونه من عضو التموين رئيسا وممثلا عن هيئة سلامة الغذاء ومندوبا عن الزراعة والقباني من وحدة (الموازين)و امين العهده وعضو عن البورصه السلعية.. 


ووجه "مختار" مديريتي الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام مع الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن..

 

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أعمال التوريد التموين بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القابضة للصوامع الشون والصوامع توريد محصول القمح وكيل وزارة التموين

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