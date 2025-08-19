قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم
راغب علامة يقبل مراسلة قناة ويمازحها: "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني عندكوا؟
الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي
موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟
الإعادة بانتخابات الشيوخ.. غرامة كبرى لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا
لا جدية في التنفيذ .. رد ناري من وزارة الإسكان على أزمة أرض الزمالك
موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025.. عبر هذا الرابط
رأي في غير محله.. ماذا قالت الإسكان عن المهلة الممنوحة لنادي الزمالك؟
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
برلمان

برلماني: المتحف المصري الكبير قوة دفع جديدة لتسويق السياحة المصرية عالميا

محمد الشعراوي

قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل سيكون بمثابة قوة دفع استراتيجية للقطاع السياحي المصري، نظرا لما يمثله هذا الصرح الأثري الضخم من قيمة حضارية وثقافية استثنائية.

وأضاف البلشي في تصريحات خاصة أن المتحف المصري الكبير، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، سيعيد مصر بقوة إلى صدارة خريطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن افتتاحه سيجذب أنظار الملايين من محبي الحضارات القديمة من مختلف دول العالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الافتتاح المرتقب يشكل فرصة ذهبية لتسويق السياحة المصرية على نطاق واسع، داعيًا إلى إطلاق حملات ترويجية دولية تركز على ما يمتلكه المتحف من مقتنيات فريدة، وعلى رأسها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية لا مثيل لها.

وأكد البلشي أن هذا المشروع القومي العملاق يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تاريخية تضاهي كبريات المتاحف العالمية، مشددا على أن استثمار هذا الحدث العالمي في الترويج للسياحة سيعود بفوائد اقتصادية وثقافية هائلة على مصر.

