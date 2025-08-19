برلماني: المتحف المصري الكبير قوة دفع جديدة لتسويق السياحة المصرية عالميا

قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل سيكون بمثابة قوة دفع استراتيجية للقطاع السياحي المصري، نظرا لما يمثله هذا الصرح الأثري الضخم من قيمة حضارية وثقافية استثنائية.

وأضاف البلشي في تصريحات خاصة أن المتحف المصري الكبير، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، سيعيد مصر بقوة إلى صدارة خريطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن افتتاحه سيجذب أنظار الملايين من محبي الحضارات القديمة من مختلف دول العالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الافتتاح المرتقب يشكل فرصة ذهبية لتسويق السياحة المصرية على نطاق واسع، داعيًا إلى إطلاق حملات ترويجية دولية تركز على ما يمتلكه المتحف من مقتنيات فريدة، وعلى رأسها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية لا مثيل لها.

وأكد البلشي أن هذا المشروع القومي العملاق يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تاريخية تضاهي كبريات المتاحف العالمية، مشددا على أن استثمار هذا الحدث العالمي في الترويج للسياحة سيعود بفوائد اقتصادية وثقافية هائلة على مصر.