عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
برلمان

برلماني: المقترح المصري القطري يضع الاحتلال أمام اختبار حقيقي

غزة
غزة
فريدة محمد

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحرك المصري القطري بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، شكّل صفعة قوية لمحاولات الاحتلال فرض رؤيته على المجتمع الدولي، وأثبت أن مصر قادرة على إرباك حساباته وإفشال مخططاته.

وأوضح الكمار ، في تصريح صحفي له اليوم. أن المبادرة المصرية جاءت انعكاساً لرؤية استراتيجية يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم على الجمع بين حماية الأمن القومي العربي وصيانة الحقوق الفلسطينية، لافتاً إلى أن القاهرة استطاعت أن تفرض مقترحها باعتباره الخيار الأكثر واقعية وإنسانية في مواجهة عدوان يسعى الاحتلال من خلاله إلى تكريس سياسة الأمر الواقع.

وأشار نائب القليوبية، إلى أن البنود الإنسانية التي تضمنها المقترح، وعلى رأسها إدخال المساعدات والإغاثة العاجلة، تعكس إصرار مصر على أن تكون المعاناة الفلسطينية في صدارة أي تحرك دولي، بما يثبت أن القضية ليست مجرد ملف سياسي، بل مسؤولية قومية وأخلاقية لا يمكن التنازل عنها.

واختتم النائب مدحت الكمار، تصريحه: بالتأكيد أن القاهرة عبر تنسيقها مع الدوحة أرسلت رسالة واضحة للعالم مفادها أن السلام العادل لن يتحقق إلا بوقف العدوان وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مصر ستظل هي الطرف الأكثر تأثيراً في صياغة مستقبل المنطقة وإعادة التوازن إليها.

التحرك المصري القطري لجنة الصناعة مجلس النواب محاولات الاحتلال الرئيس عبدالفتاح السيسي

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

سونيا الحبال

سونيا الحبال: ترتيب الأموال في المحفظة يعزز طاقتها ويزيد من نموها

دينا أبو الخير

السنن القبلية والبعدية التي أوصى بها النبي .. تعرف عليها

فيلم

استغرق عامين في التحضير .. المراجع التاريخي لفيلم درويش يكشف كواليس العمل

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

