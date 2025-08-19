برلماني: المقترح المصري القطري يضع الاحتلال أمام اختبار حقيقي

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحرك المصري القطري بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، شكّل صفعة قوية لمحاولات الاحتلال فرض رؤيته على المجتمع الدولي، وأثبت أن مصر قادرة على إرباك حساباته وإفشال مخططاته.

وأوضح الكمار ، في تصريح صحفي له اليوم. أن المبادرة المصرية جاءت انعكاساً لرؤية استراتيجية يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم على الجمع بين حماية الأمن القومي العربي وصيانة الحقوق الفلسطينية، لافتاً إلى أن القاهرة استطاعت أن تفرض مقترحها باعتباره الخيار الأكثر واقعية وإنسانية في مواجهة عدوان يسعى الاحتلال من خلاله إلى تكريس سياسة الأمر الواقع.

وأشار نائب القليوبية، إلى أن البنود الإنسانية التي تضمنها المقترح، وعلى رأسها إدخال المساعدات والإغاثة العاجلة، تعكس إصرار مصر على أن تكون المعاناة الفلسطينية في صدارة أي تحرك دولي، بما يثبت أن القضية ليست مجرد ملف سياسي، بل مسؤولية قومية وأخلاقية لا يمكن التنازل عنها.

واختتم النائب مدحت الكمار، تصريحه: بالتأكيد أن القاهرة عبر تنسيقها مع الدوحة أرسلت رسالة واضحة للعالم مفادها أن السلام العادل لن يتحقق إلا بوقف العدوان وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مصر ستظل هي الطرف الأكثر تأثيراً في صياغة مستقبل المنطقة وإعادة التوازن إليها.