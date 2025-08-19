قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: المنصة التعليمية الجديدة تمثل حجر الأساس لبناء عقل مصري رقمي قادر على المنافسة

حسن رضوان

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن مبادرة وزارة التربية والتعليم لإنشاء منصة تعليمية رقمية لمتابعة الأداء الأكاديمي في مادتي الرياضيات والبرمجة، تمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها، تعكس وعي الدولة بأهمية التحول الرقمي في تطوير المنظومة التعليمية، وحرصها على إعداد أجيال قادرة على مجابهة تحديات المستقبل.

 قالت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"إن إنشاء منصة تعليمية رقمية بهذا المستوى يعكس توجهًا وطنيًا جادًا نحو تحديث التعليم بأساليب علمية حديثة، تتيح التفاعل المباشر مع أداء الطالب وتحديد نقاط القوة والضعف بشكل علمي، مما يسهم في تقديم تعليم شخصي يتناسب مع قدرات كل طالب، ويرتقي بجودة التحصيل الأكاديمي."

وأشادت النائبة بالتوجه نحو دمج البرمجة والرياضيات في منصة رقمية واحدة، موضحة أن هاتين المادتين تمثلان حجر الزاوية في بناء عقل مفكر، ومنهج تحليلي، ومهارات أساسية في الاقتصاد الرقمي، مضيفة:

"في عصر الذكاء الاصطناعي، لا يمكن أن نؤسس لمستقبل دون أن نغرس في طلابنا أساسيات البرمجة، ومهارات التفكير الرياضي والمنطقي، وهذه المنصة خطوة عملية في هذا الاتجاه."

كما أعربت إيفلين متى عن تقديرها للتعاون مع الجانب الياباني في تطوير منهج الرياضيات، معتبرة أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة هو أحد مفاتيح التقدم، شريطة أن تتم المواءمة مع احتياجات البيئة المصرية وتحدياتها.

وأكدت النائبة أن هذا المشروع لا يجب أن يتوقف عند الإطلاق فقط، بل يتطلب خطة مستدامة للدعم الفني والتطوير والتقييم المستمر، إلى جانب تدريب المعلمين وتأهيل الكوادر القادرة على الاستفادة القصوى من هذه المنصة.

واختتمت النائبة إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أن:

"مجلس النواب سيظل داعمًا لأي توجه يسعى للنهوض بالتعليم المصري، ونحن نؤمن أن الاستثمار في تكنولوجيا التعليم هو الاستثمار الأذكى لبناء وطن قوي ومجتمع منتج ومبدع، والمنصة الجديدة تمثل خطوة أولى على هذا الطريق، ويجب أن تتبعها خطوات أشمل وأكثر تأثيرًا."

