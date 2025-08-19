قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

​الأنشطة الصيفية بمدارس طور سيناء تشهد إقبالا كبيرا ومتابعة من وزارة التربية والتعليم

الأنشطة
الأنشطة

​شهدت مدارس مدينة طور سيناء إقبالًا كثيفًا من الطلاب على الأنشطة الصيفية التي انطلقت مع بداية الإجازة.

تابع الدكتور ياسر إبراهيم، مدير إدارة بوزارة التربية والتعليم، هذه الفعاليات التي شملت أنشطة رياضية، وكشفية، وموسيقية، وفنية.

​جاءت هذه المتابعة تحت رعاية  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم، و سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، و أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

 ورافق الدكتور إبراهيم وفد من الموجهين والمسؤولين، هم وليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية؛  نجم بخيت، موجه المديرية؛ و أيمن أبوزيد و طلبة جميع مسئول الكشافة المركزي  و عبدالستار عبداللطيف، موجها التربية الرياضية بإدارة طور سيناء؛ بالإضافة إلى  ريهام حجازي، موجهة التربية الرياضية.

​أنشطة متنوعة في مدرسة الزهور الابتدائية

​خلال زيارته، تفقد الدكتور ياسر إبراهيم مدرسة الزهور الابتدائية، حيث تابع الأنشطة الكشفية والألعاب الرياضية، بالإضافة إلى مسابقات الألعاب الصغيرة. كما شهد أنشطة التربية الموسيقية والفنية التي تضمنت تعليم الأطفال فنون الرسم والتلوين على الفخار.

​وقام بتنفيذ هذه الأنشطة فريق من المعلمين والمعلمات، منهم: الأستاذ إسلام فاضل معلم التربية الرياضية   و محمد أنور معلم التربية معلم التربية الموسيقية  و هبة شلبي معلمة التربية الفنية و مي بدير رياض الأطفال، وذلك تحت إشراف ا رضاء سالم، مديرة المدرسة.

​متابعة التدريبات الرياضية

​انتقل الدكتور إبراهيم إلى مدرسة أخرى وهي مدرسة النصر للتعليم الأساسي  لمتابعة التدريبات الرياضية ومسابقات شد الحبل، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب على المشاركة. قام بتنفيذ هذه الأنشطة كل من  أيمن مصطفى، و أحمد رمزي، و محمود سراج، تحت إشراف الأ علي سمير، مدير المدرسة.

​يُذكر أن الإقبال الواسع للطلاب على الأنشطة الصيفية بالمدارس يعكس أهمية هذه الفعاليات في استغلال فترة الإجازة بشكل مفيد وفعال.

جنوب سيناء تعليم الصيفية الأنشطة المدارس

قافلة طبية
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
هدير عبد الرازق
محافظ الشرقية
