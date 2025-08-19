برلماني: منصة الرياضيات والبرمجة خطوة لتأسيس جيل رقمي قادر على البناء

اكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مبادرة وزارة التربية والتعليم لإنشاء منصة تعليمية خاصة بمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب في مادتي الرياضيات والبرمجة تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار تطوير التعليم المصري، معتبرًا أن هذه المنصة ليست مجرد أداة تعليمية، بل مشروع وطني استراتيجي لتأهيل جيل رقمي قادر على قيادة التنمية وتحقيق الطموحات المستقبلية.

وقال النائب في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، نحن أمام خطوة جادة ومبشرة نحو تعليم نوعي يرتقي بالطالب المصري من مجرد متلقٍ للمعلومة إلى متفاعلٍ معها ومبدعٍ في توظيفها، ومنصة كهذه ستمنحنا القدرة على بناء نظام تعليمي قائم على المتابعة الدقيقة والتحليل المستمر لأداء الطلاب، وهي أداة طال انتظارها في ظل تسارع التحول الرقمي في مختلف دول العالم."

وأضاف:الرياضيات والبرمجة لم تعودا مجرد مواد دراسية تقليدية، بل هما عماد الثورة الصناعية الرابعة، وأساس للابتكار والتفكير النقدي، وبناء منصة تتيح تتبع وتقييم أداء الطلاب في هذين المجالين ستعزز من قدراتنا في اكتشاف المواهب وتوجيهها نحو مسارات التفوق التكنولوجي والعلمي."

وأشاد الدسوقي بالتعاون مع الجانب الياباني في تطوير مناهج الرياضيات، مؤكدًا أن الاستفادة من الخبرات التعليمية الدولية وتكييفها بما يناسب البيئة المصرية هو الطريق الأمثل لتحديث المناهج وضمان فعاليتها.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيضع هذا المشروع تحت اهتمامه الكامل، قائلًا:

"سنتابع مراحل تنفيذ المنصة التعليمية لضمان تطبيقها بأعلى جودة، كما سنعمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا التحول، لأن بناء الإنسان المصري يبدأ من التعليم، وإذا أردنا مستقبلًا قويًا واقتصادًا قائمًا على المعرفة، فعلينا الاستثمار في تعليم الرياضيات والبرمجة بطرق ذكية وعصرية."

وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذه المنصة تمثل بداية لتعميم نماذج تعليمية قائمة على التحليل والتقييم الرقمي، وهي الركيزة الأولى لبناء تعليم مستدام ومواكب للعصر.