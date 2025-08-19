قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته

السيد الشناوي والد حارس الأهلي
السيد الشناوي والد حارس الأهلي
حسام الحارتي

رحل منذ قليل السيد الشناوي والد حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي  في حادث سير وقع اليوم الثلاثاء على طريق الواحات، بعد انقلاب السيارة  التي كان يستقلها.

ولم يظهر  والد حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي كثيراً عبر وسائل الإعلام حيث أنه كان يقلل الحديث عن نجله. 

ولكن في تصريحات صحفية سابقة أكد الراحل السيد الشناوي  أن  اللاعب يعتبر والدته “فأل حسن" بالنسبة له وكان يحرص على التواصل والتحدث معها باستمرار في مختلف المناسبات ويطلب منها الدعاء له .

وفي لقطة طريفه آخري وصف الراحل السيد الشناوي والد حارس النادي الأهلي نجله حيث قال:" كان شقي وهو صغير في طفولته وكرة القدم كانت كل شئ بالنسبة له ودايما بدعمه".

وأكد الراحل السيد الشناوي على قوة العلاقة التي تجمعه بابنه حارس الأهلي محمد الشناوي.

وتابع:"أن محمد يتمتع بالطيبة والاجتهاد، مما ساهم في نجاحه وارتفاع مستواه، مشيرا إلى أن دعوات والدته تعتبر جزءًا لا يتجزأ من رحلة محمد".

ونعى مجلس إدارة النادى الأهلى والد  محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر الذي وافته المنية عقب تعرضه لحادث سير.

ولقى والد اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصرعه في حادث وقع اليوم الثلاثاء على طريق الواحات، بعد انقلاب السيارة  التي كان يستقلها.


وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

السيد الشناوي محمد الشناوي الأهلي

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
البرجر
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
الشعرية سريعة التحضير
