أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025
طقس الأربعاء .. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تؤثر على هذه المحافظات
الكبير وقف جنبك.. تعليق مثير من الاتحاد السكندري بعد الفوز على الإسماعيلي
الحكاية وما فيها.. قصة أرض نادي الزمالك من البداية إلى النهاية
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم
راغب علامة يقبل مراسلة قناة ويمازحها: "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني عندكوا؟
الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي
موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟
الإعادة بانتخابات الشيوخ.. غرامة كبرى لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا
برلمان

عقوبة مشددة بانتظار المخالفين.. الحبس حتى 5 سنوات لمن يبني دون ترخيص

حسن رضوان

يُقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبة البناء المخالف، في ضوء إعلان وزيرة التنمية المحلية بدء تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف مقام دون ترخيص على مساحة 1000 متر بمنطقة عين شمس، وذلك ضمن حملات الدولة المستمرة للتصدي للتعديات ومخالفات البناء.

وفي هذا السياق، نُسلط الضوء على ما نص عليه قانون البناء الموحد بشأن العقوبات التي تنتظر المخالفين، والتي جاءت حاسمة ورادعة لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على النسق العمراني والحق العام.

وينص قانون البناء الموحد على أن:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إجراء أعمال تعديل أو توسعة أو هدم أو ترميم دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية المختصة."

ولا يقتصر العقاب على التنفيذ الفعلي فقط، بل تشمل العقوبات أيضًا من يتعمد مخالفة الأحكام أو يشرع في البناء رغم صدور قرارات بالإيقاف، حيث يُلزم المخالف أيضًا بدفع غرامة لا تقل عن تكلفة الأعمال المخالفة التي تمت دون وجه حق.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة في ردع مخالفات البناء العشوائي، والتأكيد على تطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء، في ظل التوجه نحو ضبط المنظومة العمرانية، وحماية الأراضي من التعديات، والارتقاء بمستوى العمران في كافة المحافظات.

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

بتموت والناس مش بتبطلها.. اعرف إزاى تاكل الشعرية سريعة التحضير بدون أضرار

