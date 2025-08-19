3 نصابين يغسلون 100 مليون جنيه فى شراء سيارات وعقارات

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمون بمحافظات "القاهرة، الجيزة، بورسعيد") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على إستيراد سيارات من الخارج ، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات –شراء السيارات والوحدات السكنية).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ

(100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.