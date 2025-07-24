لتقديم التهنئة.. رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق

استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار / حسام عبد الرحيم – وزير العدل الأسبق؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

لقاء رئيس محكمة النقض مع وزير العدل

جاء ذلك بحضور كل من القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي/ خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، القاضي/ حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وخلال اللقاء، أعرب وزير العدل الأسبق عن تمنياته لرئيس محكمة النقض بالتوفيق والسداد فى رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ، مؤكداً على الدور الحيوي لمحكمة النقض فى ضمان تطبيق صحيح القانون وحماية الحقوق والحريات.

من جانبه، رحب رئيس محكمة النقض بوزير العدل الأسبق، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة والتهنئة الصادقة، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول مستجدات العمل القضائي وسبل تعزيز مسيرة العدالة في مصر.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع رجال القضاء و استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.