وزير العدل الأسبق يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الرفيع

استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض ، المستشار عادل عبد الحميد – وزير العدل الأسبق؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى .

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض – رئيس نادي قضاة مصر القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، السيد القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، القاضي خالد الشرقبالي نائب رئيس محكمة النقض.

خلال اللقاء ، أعرب وزير العدل الأسبق عن تمنياته لرئيس محكمة النقض بالتوفيق والسداد فى رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ، مؤكداً على الدور الحيوي لمحكمة النقض فى تطبيق صحيح القانون وحماية الحقوق والحريات.

من جانبه، رحب رئيس محكمة النقض بوزير العدل الأسبق، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة والتهنئة الصادقة، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول مستجدات العمل القضائي وسبل تعزيز مسيرة العدالة في مصر.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع رجال القضاء وتساهم في أداء رسالتهم السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.





