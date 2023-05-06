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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

منى زكي
منى زكي

كشف أحد خبراء التجميل عن تعرض النجمة منى زكي لكسر في يدها، بعدما نشر صورة لها وهي تضع الجبس على جزء من يدها.

وكانت النجمة منى زكي قد حققت نجاحا كبيرا خلال مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.

منى زكي وتحت الوصاية

 

قالت الفنانة منى زكي إن مسلسل تحت الوصاية بماثبة تحريك للمياه الراكدة قائلة : “الموضوع لا يتعلق فقط بالوصاية والولاية على المال .. الستات بتعاني كتير، وأتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين”.

 

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع مثل إقصاء المراة على سبيل المثال من بعض الوظائف حيث يتم عن إقصاء المرأة حيث يتم اغلاق الباب أمام المراة فيها ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".

 

 

وأكملت : المرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها، أنا مش بفهم بالقانون لكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كإمراة .

موضحة أن أسباب حماسها  للعمل هي الحالة الانسانية التي أبرزها قائلة : " اتحمست لحالة إنسانية شوفناها كسيدات".

وعن تفاصيل وكواليس إتقانها للغة الجسد الخاص بحنان في  مسلسل  تحت الوصاية، قالت : " جهد كبير بذلك للمخرج محمد شاكر خضير وهو مخرج متواضع ومش واخد حقه، وفنان كبير، كما أني أستعين بمدربين للظهور بأفضل شكل في أي عمل فني.

وعن الصعوبات التي واجهتها في تصوير العمل قالت : تعدد اللوكيشنز  واصعب المشاهد عندما ضاع منها إبنها بعد كل جهدها ومعافرتها.

منى زكى تحت الوصاية منى زكي وتحت الوصاية

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