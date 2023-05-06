الرئيس الإيراني: يجب مغادرة القوات التركية والأمريكية للأراضي السورية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على ضرورة مغادرة القوات التركية والأمريكية الأراضي السورية، مشيرا إلى أن بلادة تؤدي دور الوساطة بين دمشق وأنقرة.

وقال رئيسي في مقابلة مع وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه يمكن حل المشاكل بين سوريا وتركيا عبر المفاوضات والحوار، لافتا إلي أنهم تطرقوا لهذا الموضوع في اجتماع أستانا وفي اجتماعات وزراء الخارجية أيضًا.

وأوضح الرئيس الإيراني أن أنقرة تشعر بانعدام الأمن في بعض نقاط الحدود مع سوريا"، مضيفا: "قلنا لهم أن الحل هو أن تفرض الدولة السورية سيادتها على جميع أراضيها، وهو ما سيحقق الأمن".

وأشار رئيسي إلى أن بلادة ترى أن سيطرة الأتراك على بعض الأراضي لن يحول دون المشاكل الأمنية، وأن العكس هو الصحيح.

واختتم الرئيس الإيراني زيارة هي الأولى من نوعها إلى سوريا منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد، الذي زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في فبراير 2019، والثانية في مايو 2022.