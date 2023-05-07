تنشيط السياحة: استضافة أشهر قائدي الفورمولا 1 دعاية مجانية لمصر

أشاد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة داني كلوس أحد أشهر قائدي «الفورمولا 1» في جولة سياحية بمصر.

وقال خلال مداخلة، ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن استضافة داني كلوس أحد أشهر قائدي «الفورمولا وان»، بمثابة دعاية مجانية لمصر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري.

الدول الأمنة والمستقرة

وأضاف: "المشاهير يسافرون للدولة الآمنة والمستقرة والتي سيتلقون فيها كل شيء إيجابي، وهذه الرسائل التي نركز عليها".