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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة بحوث الصحراء تواصل أعمالها لليوم الثاني بقرى الحسنة في سيناء

الحصول على عينات
الحصول على عينات من التربة بقرى الحسنة

واصلت لجنة بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي،  أعمالها بقري وتجمعات مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء ، لليوم الثاني على التوالي .

وتوجهت اللجنة  للعمل بتجمع" الدفيدف" أحد تجمعات مركز الحسنة  ، لأخذ عينات من التربة لتحليلها وإعطاء وصف تفصيلي يوضح نوع التربة والمحاصيل المناسبة لها والمناخ الملائم، و ذلك بحضور وليد امين مساعد رئيس مركز ومدينة الحسنة للتجمعات التنموية.

وتستكمل اللجنة أعمال المتابعة واستكمال الأعمال بباقي تجمعات المركز والمدينة  ،اليوم الأحد ،  في إطار التعاون بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة ومركز بحوث الصحراء ،لتطوير المنطقة واعمار الصحراء ورفع مستوى المعيشة للمواطنين بقري مركز ومدينة الحسنة.

وضمت اللجنة: الدكتور  مؤمن حامد القاضي  ،و المهندس محمود جبر جبر غريب ، والمهندس محمد صبري عبد الرحمن  ، المهندس محسن جمال راشد.

 

الخدمات الزراعية:


وتعمل اللجنة  على  تقديم العديد من الخدمات الزراعية المتنوعه لتلبية احتياجات الساده المزارعين بقري المركز والمدينة ، وتهيئة المناخ المناسب لهم لتعظيم القدرات ،  واستغلال كافة الموارد المتاحه في المنطقة، بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بالقري والتجمعات بمركز الحسنة.
 

 

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