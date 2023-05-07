لجنة بحوث الصحراء تواصل أعمالها لليوم الثاني بقرى الحسنة في سيناء

واصلت لجنة بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي، أعمالها بقري وتجمعات مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء ، لليوم الثاني على التوالي .

وتوجهت اللجنة للعمل بتجمع" الدفيدف" أحد تجمعات مركز الحسنة ، لأخذ عينات من التربة لتحليلها وإعطاء وصف تفصيلي يوضح نوع التربة والمحاصيل المناسبة لها والمناخ الملائم، و ذلك بحضور وليد امين مساعد رئيس مركز ومدينة الحسنة للتجمعات التنموية.

وتستكمل اللجنة أعمال المتابعة واستكمال الأعمال بباقي تجمعات المركز والمدينة ،اليوم الأحد ، في إطار التعاون بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة ومركز بحوث الصحراء ،لتطوير المنطقة واعمار الصحراء ورفع مستوى المعيشة للمواطنين بقري مركز ومدينة الحسنة.

وضمت اللجنة: الدكتور مؤمن حامد القاضي ،و المهندس محمود جبر جبر غريب ، والمهندس محمد صبري عبد الرحمن ، المهندس محسن جمال راشد.

الخدمات الزراعية:



وتعمل اللجنة على تقديم العديد من الخدمات الزراعية المتنوعه لتلبية احتياجات الساده المزارعين بقري المركز والمدينة ، وتهيئة المناخ المناسب لهم لتعظيم القدرات ، واستغلال كافة الموارد المتاحه في المنطقة، بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بالقري والتجمعات بمركز الحسنة.

