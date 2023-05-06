شمال سيناء تحصد 15 ميدالية في الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدوديةً بمطروح

تقلدت البعثة الرياضية لمحافظة شمال سيناء 15 ميدالية متنوعة، في بطولة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدوديةً للنسخة الرابعة 2023 والتي أقيمت في محافظة مرسي مطروح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحصل لاعبي كرة السرعة بنين ( إسلام بدوي – أحمد سمير ) علي الميدالية الذهبية كما حصل لاعبي كرة السرعة فتيات ( مي خضر – شهد حجاب ) علي الميدالية الذهبية من ابطال مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش ، تدريب كابتن الفريق عمرو أحمد بدوي

كما حصل اللاعب زياد أحمد حمدي من ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي علي المركز الأول في الوثب الطويل وتقلد الميدالية الذهبية تدريب الدكتور محمود الشريف .



وقد حصلت اللاعبة ندي سالم ابريك لاعبة ألعاب القوي عدو 800 متر ، المركز الثاني ، و تقلدت الميدالية الفضية، وهي من ابطال نادي بئر العبد الرياضي تحت قيادة الكابتن محمد خفاجة رئيس منطقة ألعاب القوي بشمال سيناء .

كما حصل فريق كرة القدم بنين بالمركز الثاني و تقلد الميدالية الفضية ، وهو من ابطال مركز شباب بالوظة برمانة تحت قيادة المدرب حسني عبد ربه .

وحصل فريق كرة القدم فتيات بالمركز الثالث و تقلد الفريق الميدالية البرونزية وهم من أبطال مركز شباب مدينة العريش ، تدريب كابتن الفريق محمد رشدي .

تنس الطاولة:

كما حصل اللاعبان محمد نشأت و مروة موسي علي المركز الثالث في تنس الطاولة بنين و فتيات، و تقلدا الميدالية البرونزية ، وهما من أبطال مركز شباب 6 أكتوبر العريش ، تدريب الكابتن أحمد عبد الخالق .

كما حصل اللاعب محمد عصام التلواني علي المركز الثالث في سباحة 50 متر ظهر فوق 17 سنة بنين ، تدريب كابتن أحمد الشعراوي.

كما حصدت اللاعبة سميرة وائل المركز الثالث في سباحة 50 متر حرة فوق 17 سنة فتيات ، تدريب الكابتن محمد محمود

و حصل فريق الكاراتيه كاتا جماعي بنين وهم ( محمود حمدي - وفى الدين مجدى – إسماعيل محمد ) علي المركز الثالث .

كما حصل اللاعب عمر ربيع علي المركز الثالث في الكاراتيه كومتيه تحت وزن 55 كيلو بنين .

وحصل اللاعب مصطفي ثابت علي المركز الثالث في كاراتيه كومتيه تحت وزن 61 كيلو بنين .

وحصل اللاعب محمد عبد الشافي علي المركز الثالث في كاراتيه كومتيه تحت وزن 67 كيلو بنين ،.

بينما حصلت اللاعبة شروق خالد عزت علي المركز الثالث في كاراتيه كومتيه تحت وزن 59 كيلو فتيات من ابطال مركز شباب 6 أكتوبر العريش ،تدريب الكابتن فريد محمد .

وقدم كابتن إيهاب حسن عبد الوهاب ، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، التهنئة لجميع اللاعبين ، والمدربين ومراكز الشباب والأندية الذين استطاعوا الحصول على الميداليات في التصفيات النهائية لأولمبياد للمحافظات الحدودية، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ، ودعم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والتوجيه برعاية أبناء المحافظة من الموهوبين رياضيا.

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب ، أن برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة" جاء بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة، و معارض تراثية و شعبية و أنشطة للفتاة و المرأة و مشغولات يدويه و تراثية يمثلون المحافظات الحدودية "شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر – أسوان - الوادي الجديد - مطروح " .