عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تحصد 15 ميدالية في الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدوديةً بمطروح

تفوق شمال سيناء في
تفوق شمال سيناء في كرة السرعة

تقلدت البعثة الرياضية لمحافظة شمال سيناء 15  ميدالية متنوعة، في بطولة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدوديةً للنسخة الرابعة 2023 والتي أقيمت في محافظة مرسي مطروح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

وحصل لاعبي كرة السرعة بنين ( إسلام بدوي – أحمد سمير ) علي الميدالية الذهبية كما حصل لاعبي كرة السرعة فتيات ( مي خضر – شهد حجاب ) علي الميدالية الذهبية من  ابطال مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش ، تدريب كابتن الفريق عمرو أحمد بدوي

كما حصل اللاعب زياد أحمد حمدي من ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي علي المركز الأول في الوثب الطويل وتقلد الميدالية الذهبية تدريب الدكتور محمود الشريف  .


وقد حصلت اللاعبة ندي سالم ابريك لاعبة ألعاب القوي عدو 800 متر  ، المركز الثاني ، و تقلدت الميدالية الفضية، وهي من ابطال نادي بئر العبد الرياضي تحت قيادة الكابتن محمد خفاجة رئيس منطقة ألعاب القوي بشمال سيناء .

 

كما حصل فريق كرة القدم بنين بالمركز الثاني و تقلد الميدالية الفضية ، وهو من ابطال مركز شباب بالوظة برمانة تحت قيادة المدرب حسني عبد ربه .

وحصل فريق كرة القدم فتيات بالمركز الثالث و تقلد الفريق الميدالية البرونزية وهم من أبطال مركز شباب مدينة العريش ، تدريب كابتن الفريق محمد رشدي .

 

تنس الطاولة:

 

كما حصل اللاعبان محمد نشأت و مروة موسي علي المركز الثالث في تنس الطاولة بنين و فتيات،  و تقلدا الميدالية البرونزية ، وهما من أبطال مركز شباب 6 أكتوبر العريش ، تدريب الكابتن أحمد عبد الخالق .

كما حصل اللاعب محمد عصام التلواني علي المركز الثالث في سباحة 50 متر ظهر فوق 17 سنة بنين ، تدريب كابتن أحمد الشعراوي.

 

كما حصدت اللاعبة سميرة وائل المركز الثالث في سباحة 50 متر حرة فوق 17 سنة فتيات ، تدريب الكابتن محمد محمود

و حصل فريق الكاراتيه كاتا جماعي  بنين وهم ( محمود حمدي - وفى الدين مجدى – إسماعيل محمد ) علي المركز الثالث .

كما حصل اللاعب عمر ربيع علي المركز الثالث في الكاراتيه كومتيه تحت وزن 55 كيلو بنين .

 وحصل اللاعب مصطفي ثابت علي المركز الثالث في كاراتيه كومتيه تحت وزن 61 كيلو بنين .

 وحصل اللاعب محمد عبد الشافي علي المركز الثالث في  كاراتيه كومتيه تحت وزن 67 كيلو بنين ،.

بينما حصلت اللاعبة شروق خالد عزت علي المركز الثالث في كاراتيه كومتيه تحت وزن 59 كيلو فتيات من ابطال مركز شباب 6 أكتوبر العريش ،تدريب الكابتن فريد محمد .

 

وقدم كابتن إيهاب حسن عبد الوهاب ، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة،  التهنئة لجميع اللاعبين ، والمدربين ومراكز الشباب والأندية الذين استطاعوا الحصول على الميداليات في التصفيات النهائية لأولمبياد للمحافظات الحدودية، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،  تنفذها  الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ، ودعم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والتوجيه برعاية أبناء المحافظة من الموهوبين رياضيا. 

 

 

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب ، أن برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة"  جاء بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة، و معارض تراثية و شعبية و أنشطة للفتاة و المرأة و مشغولات يدويه و تراثية يمثلون المحافظات الحدودية "شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر – أسوان - الوادي الجديد -   مطروح " .

txt

شمال سيناء .. تسليم عقود منزل و5 أفدنة بالتجمع التنموي علي المنتفعين بالحسنة

سيناء اولمبياد المحافظات الحدودية ميداليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

موضوعات متعلقة

لجنة من بحوث الصحراء للنهوض بالإنتاج الزراعي بقري مركز الحسنة

رئيس مدينة الحسنة: التجمع التنموي بمنطقة خشم القاد نموذج متكامل الخدمات

شمال سيناء .. تسليم عقود منزل و5 أفدنة بالتجمع التنموي علي المنتفعين بالحسنة

محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير في قرية الجفجافة

حملة تموينية على الأسواق في العريش

محافظ شمال سيناء : افتتاح 18 بئر مياه بقرى جنوب الشيخ زويد

متابعة أعمال المشروعات بقرية الجفجافة مركز الحسنة

افتتاح مسجد بقرية الجفجافة ضمن برنامج احتفالات سيناء بالعيد القومي

ترشيحاتنا

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل في مطروح

بيان مشترك.. ترحيب سعودي أمريكي بمحادثات القوات المسلحة السودانية مع ميليشيا الدعم

أفضل الذكر ليلا.. هل يجوز أن نسبح باسم مفرد من أسماء الله؟

اعرف مواصفات هواتف "بلس" الجديدة من Vivo قبل طرحها بالأسواق

أسرع طريقة للتخلص من الصلع وتطويل الشعر.. إكليل الجبل يتصدر TikTok

التضامن الاجتماعي تنتهي من مرحلة سداد حجاج الجمعيات رسوم الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

إكتشف العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فاعلية للبواسير

دخلتها القسم بعد شهرين جواز.. رضوى الشربيني تثير جدلا حول أزمة حسن شاكوش

اللون المفضل يكشف خبايا شخصيتك.. ما دلالات الأسود والأحمر والأخضر والأبيض؟

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ