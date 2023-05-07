طبيب الأهلي عن إصابة محمود متولي: الهدف الأول كان منع ابتلاع اللسان

كشف أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها محمود متولي، لاعب الأهلي خلال لقاء بيراميدز، بكأس السوبر المصري.

وقال أحمد أبوعبلة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "محمود متولي تعرض لحالة إغماء في الثواني الأخيرة من مباراة كأس السوبر، والطاقم الطبي لنادي بيراميدز تواجد معنا في أرض الملعب لإفاقة محمود متولي".

وأضاف: "كان الهدف الأول هو منع ابتلاع محمود متولي لـ اللسان، واستخدمنا جهاز صدمات القلب في أرض الملعب لقياس النبض وعقلة القلب لمحمود متولي، ولم نستخدم جهاز إنعاش القلب لمحمود متولي وقت الإغماء عليه".

وواصل: "قمنا بإجراء عدد من الاختبارات الخاصة بالذاكرة والاتزان فور استفاقة محمود متولي، وكرة عرضية أخرجها محمود متولي بالرأس هي سبب تعرضه للإغماء أمام بيراميدز".

وتابع: "محمود متولي أصيب بارتجاج بسيط في المخ، ولم يعاني من أي أعراض تدفعنا للذهاب إلى المستشفى فورا بعد استفاقته".

وأردف: "محمود متولي أجرى أشعة مقطعية على المخ بعد التتويج بالسوبر وجاءت نتيجتها ممتازة للغاية".

وقال أيضا: "استبدال محمد هاني في مباراة بيراميدز جاء لأسباب فنية، وبيرسي تاو لا يعاني من إصابات مزمنة ولو تم عرضه على الجهاز الطبي مرة أخرى لضمه سأوافق فورا".

وأكمل: "محمد الضاوي عانى من آلام في الكاحل قبل مباراة كأس السوبر، واختبارات طبية على هامش التدريبات المقبلة لعمرو السولية لتحديد موقفه من مباراة الترجي".

واختتم: "وجدنا بعض المشاكل أثناء الفحص الطبي لـ عبد العزيز يعقوبو كان من المتوقع أن تؤثر على مستقبله مع الأهلي، وأمور طبية كانت ضمن أسباب عدم التعاقد مع عبد العزيز يعقوبو".