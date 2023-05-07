صناع محتوى على السوشيال ميديا: أسعدنا انتشار فيديوهاتنا بعدد من الدول العربية..فيديو

كشف محمد محروس وعصام محروس، صناع محتوى على السوشيال ميديا، أنهما يتلقيان ردود فعل إيجابية للغاية، على ما يقدمانه من محتوى وهو ما يسعدهما ويدفعهما لمزيد من تقديم محتويات أخرى.

وأوضح محمد وعصام محروس، خلال لقائهما ببرنامج “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أنهما لم يغيرا من الشكل الصعيدي وارتداء الجلباب، ويقدما محتويات طبخ بكل بساطة، وباستخدام أدوات بسيطة.

عدد من الفيديوهات بالدول العربية.

وتابع صناع محتوى على السوشيال ميديا: كان لدينا سعادة بعد انتشار عدد من الفيديوهات بالدول العربية.