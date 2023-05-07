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رئيس التحرير
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أخبار البلد

استخدام الإشعاع في ترميم الآثار والحفاظ على التراث الثقافي.. اجتماع دولي بالطاقة الذرية

صدى البلد

يفتتح الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، والدكتور حسن عبد الرحيم، مستشار رئيس الهيئة لشئون البحث العلمي والمشروعات، غداً الاثنين، الاجتماع الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المشروع البحثى عن استخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافى والحضاري، وبحضور لفيف من الأثريين والعلماء من 17 دولة مشاركة في المشروع والذي تستضيفه هيئة الطاقة الذرية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المتاحف والمؤسسات الأثرية والثقافية الدولية تستخدم التقنيات النووية للمساعدة في الحفاظ على القطع الأثرية التاريخية والثقافية بدءاً من الفرعون المصري الشهير رمسيس الثاني وصولاً إلى إعادة وترميم الآثار التى دمرت فى الحرب الكرواتية. 

وتعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دعم الكثير من البلدان من خلال المشاريع البحثية، وكذلك  مشروعات التعاون الفنى لتطبيق العلوم والتكنولوجيا النَّووية في مجالات فهم التاريخ الثقافي والحضاري من خلال تسليط الضوء على القطع ذات الأهمية التاريخية أوالثقافية ومساعدة هذه البلدان في الحفاظ عليها. 

ويتِّمُّ ذلك من خلال المعالجة الإشعاعية سواء لحفظ القطع الاثرية من الحشرات والكائنات الدقيقة ودمج القطع الأثرية والحفاظ عليها من خلال تطبيق منهجيات العلاج الإشعاعي.  

وخلال السنوات الماضية، تمكَّنت الوكالة عبر مشاريعها من مساعدة الخبراء ومرممي الآثار في البرازيل والمكسيك ورومانيا، في الحفاظ على القطع الأثرية الخاصة بتراثهم الثقافي.

وصرح الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، بأن استضافة مصر ممثلة في الهيئة يؤكد مكانة مصر الدولية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومنها مجال حفظ  وصيانة التراث الثقافي والآثار.

فيما صرح الدكتور حسن عبد الرحيم، مستشار رئيس الهيئة لشئون البحث العلمي والمشروعات ومنسق الاجتماع، بأنه في سبتمبر 2021، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باختيار أول مركزين دوليين للتميز في مجال حفظ التراث الثقافي والحضاري، وهما جامعة باري ساكليه الفرنسية والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع التابع لهيئة الطاقة الذريَّة المصريَّة. 

ويقوم هذان المركزان بدعم متخذي القرار والجهات ذات الصلة بالتعريف بطرق استخدام الإشعاع في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري، كما أنها تمتلك التقنيات النووية التي تستخدم في هذا المجال.

وأوضح الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، أن فعاليات هذا الاجتماع الدولي ستستمر خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2023 بالقاهرة، حيث ستشمل مجموعة من الاجتماعات الفنية وورش العمل العلمية، وكذلك الزيارات لبعض المتاحف المختلفة، وكذلك مجموعة من حلقات النقاش العلنية حول استخدام تلك التكنولوجيا بحضور مجموعة الخبراء الدوليين من 17 دولة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية بشئون الآثار في مصر.

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