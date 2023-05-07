ثلاث فتيات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة والأمن يحقق بتفريغ كاميرات.. صور

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمة بين المواطنين عقب ظهور تشكيلا عصابيا مكون من ثلاث فتيات تتراوح أعمارهم السنية ما بين "16_20" سنة تخصص في سرقة صيدلية وعدد من المحال التجارية وتكثف الاجهزه الأمنية من جهودها لتحديد هويتهم وتسليمهم للعدالة .



وكانت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعو د."محمد.ر"35 سنة صيدلي حول سرقة صيدليته الخاصة من جهه ثلاث فتيات المشار وتقديم تسجيل فيديو مصور يكشف ملامحهم .



وتكثف الأجهزة الأمنية تحت قيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وإشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة جهودهم لتحديد هوية الفتيات وضبطهم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .

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