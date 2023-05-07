عاجل
العثور على 3 كيلو من مخدر الهيدرو بحوزة شخص في الشروق عوامل ساهمت في عدم إدراج مصر على القائمة السوداء لـ "العمل الدولية".. ملتزمون بالمعايير العالمية.. واطلاق حزمة من القوانين العمالية .. وتوقيع 64 اتفاقية مع المنظمة الدولية الخشت: حجم الإنجازات في مستشفى الشيخ زايد لطب الأسنان تمثل نقلة وإضافة كبيرة هل تخشى روسيا الهجوم المضاد.. موسكو تجلي السكان من مواقع مجاورة لمحطة زابوريجيا مع تحذيرات كييف.. ووكالة الطاقة الذرية قلقة من حادث نووي خطير عرس قطر الندى| قصة قصيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ثلاث فتيات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة والأمن يحقق بتفريغ كاميرات.. صور

تشكيل عصابي فتيات
تشكيل عصابي فتيات

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمة بين المواطنين عقب ظهور تشكيلا عصابيا مكون من ثلاث فتيات تتراوح أعمارهم السنية ما بين "16_20" سنة تخصص في سرقة صيدلية وعدد من المحال التجارية وتكثف الاجهزه الأمنية من جهودها لتحديد هويتهم وتسليمهم للعدالة .

رئيس المحلة: تشميع 4 محلات و6 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية


وكانت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعو د."محمد.ر"35 سنة صيدلي حول سرقة صيدليته الخاصة من جهه ثلاث فتيات المشار وتقديم تسجيل فيديو مصور يكشف ملامحهم .

محافظ الغربية: إغلاق 12 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق


وتكثف الأجهزة الأمنية تحت قيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وإشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة جهودهم لتحديد هوية الفتيات وضبطهم .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .

FB_IMG_1683446948053
FB_IMG_1683446948053
FB_IMG_1683446946043
FB_IMG_1683446946043
FB_IMG_1683446943832
FB_IMG_1683446943832
FB_IMG_1683446941723
FB_IMG_1683446941723
الأجهزة الامنية البحث الجنائي الجنائية المباحث الجنائية فتيات لصوص صيدلية محال تجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهم

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

تواجه اتهامات.. رابطة الأندية في ورطة بسبب تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

ضحية كولر.. خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الزمالك

موضوعات متعلقة

رئيس المحلة: غلق 7 محلات و11 ورشة لمخالفة المواعيد الرسمية

ترشيحاتنا

لماذا احتفى جوجل بالموسيقار العالمي يوهانس برامز؟

بعد حفلها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها

القوى المدنية السودانية تحث «أبو الغيط» على التدخل لوقف القتال في الخرطوم

نقله في برميل.. كشف لغز العثور على جثة شخص بجبل قنا

القبض على المتهمين بسرقة أموال من داخل شقة بالخليفة

تزيد التركيز وتسرع الإدراك.. أستاذ تكنولوجيا يكشف أهمية الوسائل الحديثة في التعلم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

فيديو

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ