تزيد التركيز وتسرع الإدراك.. أستاذ تكنولوجيا يكشف أهمية الوسائل الحديثة في التعلم|فيديو

أكد الدكتور إيهاب حمزة، أستاذ تكنولوجيا التعليم، وعميد كلية تربية حلوان الأسبق، أنه لا بد أن يكون حوار بين الأهل وأبنائهم، مشيرا إلى أنه لا بد أن يعلم ولي الأمر أنه هناك وقت للراحة ووقت للنشاط ووقت للتعليم.

وقال د. إيهاب حمزة، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه لا يمكن أن يتم قياس قدرات الطالب بطالب أخر، مؤكدا أن هناك قياسات فردية وفكرية بين الطلاب.

زيادة تركيز الطالب وسرعة إدراكه

وتابع أستاذ تكنولوجيا التعليم، وعميد كلية تربية حلوان الأسبق، أن تنوع المصادر للطالب هامة، سواء عن طريق التابلت والوسائل الحديثة، من الممكن أن يؤدي لزيادة تركيز الطالب وسرعة إدراكه.