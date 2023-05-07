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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: مصر تعيش العصر الذهبي للدعوة الإسلامية دون تضييق أو توجيه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  أن مصر   تعيش  العصر  الذهبي للدعوة،  لافتا إلى أنه لا تضييق ولا توجيه لأي أحد من أي جهة أو مسئول لما نقول أو ماذا نقول،  مؤكدا أن اغتنام هذه الفرصة يجب أن يكون بأقصى جهد لذا كان الاستعداد غير المسبوق لشهر رمضان وخروجه بهذا الشكل الروحاني والدعوي المتميز.  

العصر  الذهبي للدعوة

وأضاف جمعة خلال اجتماعه باللجنة الإعلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  ان اختيار موضوعات خطبة الجمعة يقوم على عدة أسس أبرزها مراعاة ظروف الوقت منوها ان اختيار خطب شهر شوال الأربعة جاءت كالتالي الخطبة الأولى عن صلة الرحم وجاءت في وقت أجازة العيد التي يتزاور فيها المواطنون وحث المصريين على صلة الرحم،  وجاءت خطبة الجمعة الثانية عن حق العمل وذلك بمناسبة عيد العمال،  ثم اتبعناها بخطبة الحفاظ على الوطن  وذلك للتوعية بأهمية الخفاظ على الوطن بمناسبة الأحداث الجارية في دولة السودان الشقيقة والدعوة إلى حقن الدماء،  أما اختيار الخطبة الرابعة تم تخصيصها بعنوان سنن الله الكونية وهدفها التعقل والتدبر فيما حولنا.  

وتابع جمعة: مستمرون في العمل الدعوي بنفس الخطى والقوة التي كانت عليه الدعوة في شهر رمضان، لأن الأساس في العمل الدعوي هو البناء على السابق وليس التوقف أوالركون للراحة،  مشيرا إلى أن الإقبال غير المسبوق على المساجد في رمضان لم يأت من فراغ بل نتاج عمل دعوي قوي لذا نهدف الى جذب المواطنين إلى الذهاب للمسجد وزيادة أعداد المصلين والمشاركين في حلقات الحفظ وتلاوة القرآن الكريم والأنشطة الدعوية في المساجد بصفة عامة. 

مختار جمعة يلتقي مديري المديريات ومناطق هيئة الأوقاف.. الخميس القادم

الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل

افتتاح 10 مساجد جديدة الجمعة 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح مسجد الفاروق – منطقة الأندلس طريق الروبيكي – مدينة بدر – محافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023م، وسيتم افتتاح ( 10 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023م، منها ( 8 ) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان  صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1122 ) مسجدًا منها 
( 905 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 217 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا
2. الرحمة – الملعب - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري 
4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط
مديرية أوقاف المنيا
5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة 
6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الشرقية
7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم
مديرية أوقاف الفيوم
8. أبو حضرة -  مركز طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. عباد الرحمن –  ك 9 – مدينة أبو زنيمة
مديرية أوقاف الشرقية
2. الكبير – كفر علي عبد النبي –  مركز أبو كبير

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة العصر الذهبي للدعوة شهر رمضان موضوعات خطبة الجمعة خطبة الجمعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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