خالد الغندور: أوسوريو يجهز ملفا عن الراحلين من الزمالك ويحدد الصفقات الجديدة

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن آخر تطورات ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكد خالد الغندور في تصريحات بفيديو بثه عبر حسابه.الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أن اوسوريو المدير الفني للزمالك سيقوم بإعداد ملف بكل الصفقات التي يحتاجها الفريق بالاضافه لملف اخر للراحلين عن الفريق

واضاف خالد الغندور أن لجنة الكرة في الزمالك تعطى اوسوريو المزيد من الوقت لمعرفه الفريق ولاعبيه عن قرب واختيار الراحلين عن الفريق واحتياجاته

وتابع أن هناك عدد من رموز الزمالك متواجدين من أجل التعاقد مع صفقات مميزه