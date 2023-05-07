أحمد أبو الغيط: لجنة سعودية مصرية للتواصل مع أطراف النزاع في السودان

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، عن اختيار لجنة سعودية مصرية للتواصل مع أطراف النزاع في السودان. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، أن الاجتماع يأتي في ظل وضع غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث، فقد صارت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 15 أبريل الماضي ساحة لمعارك دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

كما أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تدعم جميع الجهود لإيجاد حل للأزمة السودانية الحالية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد تضامنها مع السودان في أزمته الحالية.

وقال سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها باجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في السودان، إن مصر استقبلت 57 ألفا من الأشقاء السودانيين، إضافة إلى دورها في إجلاء 4 آلاف مواطن أجنبي، فضلا عن الرعايا المصريين الذين تجاوز عددهم 6 آلاف نازح.